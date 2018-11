Suzuki Blind Match: il calcio vissuto come incontro

Il calcio è di chi lo ama. Da oggi anche di chi si ama! Il calcio secondo Suzuki è una filosofia di vita in cui a vincere sono sempre la sportività e il rispetto dell’antagonista. Per questo, abbandonando il concetto negativo di “scontro” con l’avversario, cui si è purtroppo abituati, Suzuki propone un’idea di calcio vissuto come incontro, provocatoriamente anche in chiave romantica! Con il supporto del Torino F.C., squadra di cui Suzuki è Main Sponsor dal 2013, il brand di Hamamatsu lancia un concorso a premi che si contraddistingue per un concept innovativo, che incentiva e supporta l’incontro tra tifosi avversari.

“Suzuki Blind Match”, infatti, è un contest che propone, come tema principale, un appuntamento al buio allo stadio, dove tifosi di squadre avversarie potranno condividere la loro passione e magari trovare l’anima gemella (guarda il video di lancio di Suzuki Blind Match).

Come funziona

Il concorso è partito il 26 novembre e durerà fino al 30 giugno 2019. Per partecipare è sufficiente visitare il sito SuzukiBlindMatch.it, dove, dopo essersi registrati e aver creato il proprio profilo, si deve identificare la partita della propria squadra a cui si vuole assistere. Per vincere il biglietto e l’appuntamento al buio, il primo passo è sfogliare la gallery con i profili più interessanti di tifosi o tifose interessati alla stessa partita ed esprimere la propria preferenza.

La regola principale? Si possono scegliere solo tifosi di squadre avversarie. Gli utenti che hanno espresso preferenza reciproca ottengono un match. Sia la preferenza che il match restano segreti ai partecipanti. Per aggiudicarsi l’appuntamento allo stadio, è necessario non solo ottenere dei “match” ma anche il maggior numero possibile di “like”. Nella sezione “Metti un like” tutti gli iscritti possono mettere un like. Per ottenerne in numero maggiore, è possibile condividere il proprio profilo e richiedere aiuto ai propri contatti.

I due utenti con match e con il maggior numero di like, saranno i vincitori di biglietti in posti esclusivi e protagonisti dell’appuntamento al buio durante la partita. La partita perfetta per lanciare l’iniziativa non poteva che essere l’attesissimo derby Torino FC - Juventus del 15 dicembre. Seguiranno altre nove partite, tra le più appassionanti del campionato. È possibile consultare qui l’elenco delle partite per cui concorrere. Chiunque si registri al sito e metta un like, ha la possibilità di vincere tanti premi in modalità instant win: palloni e maglie ufficiali del Torino F.C autografati, biglietti per le partite e borracce Suzuki.

La coppia più bella

Dal 3 giugno 2019 al 30 giugno 2019 si attiva la seconda parte del contest che vede protagoniste le 10 coppie formatesi durante la prima fase del concorso. La coppia che otterrà più like durante questo periodo vincerà il premio finale: un romantico viaggio a Parigi per due! A vincere, in ogni caso, sarà la sportività, grazie a un’iniziativa che spinge, in modo chiaro, ad amare, letteralmente, il proprio avversario.