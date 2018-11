L'asta per Suzuki Hybrid Art è un successo: raccolti 14mila euro per la GAM di Torino

E' stato un imprenditore milanese, appassionato di arte, ad aggiudcarsi Suzuki Hybrid Art, la Suzuki Ignis 1.2 Hybrid decorata dall'artista Leonardo Giacomo Borgese, in occasione del Salone dell'Auto Parco Valentino, e messa all’asta da Suzuki Italia.

La generosa offerta di 14.000 Euro ha superato gli altri rilanci e ha permesso di portarsi a casa questo modello unico di Suzuki Ignis, rivestito con una pellicola in PVC dipinta dall’artista con pittura acrilica. L’intera cifra sarà devoluta da Suzuki a favore della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e contribuirà a far nascere e crescere nuove attività culturali nel capoluogo piemontese. La Hybrid Art, oggetto dell’asta conclusasi giovedì 15 novembre, è rimasta esposta per un mese alla GAM, come simbolo del ruolo assunto da Suzuki di Official Car della mostra “I Macchiaioli”, che si potrà visitare fino al prossimo 24 marzo 2019.

La stessa Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino ha ospitato la conferenza stampa che ha costituito l’atto conclusivo del progetto e a margine della quale si è tenuta anche la consegna ufficiale della Ignis al suo aggiudicatario.