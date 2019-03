Suzuki JIMNY in finale al World Urban Car e al World Car Design 2019

Dopo i successi di Suzuki IGNIS e di SWIFT, candidate tra le tre finaliste nella categoria World Urban Car rispettivamente nel 2017 e nel 2018, Suzuki JIMNY ha superato il primo e il secondo turno di votazioni è ora è tra i primi tre in lizza per il World Urban Car 2019 e World Car Design 2019.

Suzuki è l'unico marchio a comparire, per tre anni consecutivi, tra i primi tre della categoria Urban Car e per la prima volta posiziona un modello fra i primi tre della categoria World Car Design. I vincitori di entrambe le categorie saranno annunciati il 17 aprile 2019 al prossimo Salone Automobilistico Internazionale di New York.

Unico e inimitabile

Suzuki JIMNY sposa un’idea di bellezza che nasce dalla semplicità, seguendo una filosofia di design adatta a uno “strumento per professionisti”. La sua carrozzeria squadrata, che permette al pilota di avere un’esatta percezione dell’auto e dei suoi ingombri nello spazio circostante, aumenta la manovrabilità nel fuoristrada. Questa forma rende al tempo stesso l’auto incredibilmente pratica, facendone un esempio di funzionalità che si esprime attraverso la sua capacità di carico, la sua maneggevolezza e persino la sua gamma colori.