Suzuki Jimny Sakigake sold-out in poche ore

Suzuki Jimny Sakigake, la limited edition che anticipa la commercializzazione della quarta edizione di Jimny, segna il tutto esaurito sul web. Sold-out, in sole 40 ore e 12 minuti, per i 20 esemplari numerati. Mito intramontabile che batte tutti i record: Sakigake ottiene il maggior numero di visualizzazioni per una limited edition Suzuki (22.565) e il minor tempo per realizzare un sold out.

