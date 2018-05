Ford Fiesta ST, belva in strada

Trionfo di sportività per la terza generazione di Ford Fiesta ST. Non cambiano le perfomance ma sotto il cofano il propulsore non è più lo stesso. Addio 4 cilindri. Ora alla vettura ne bastano 3. Il famoso Ecoboost del marchio è stato messo sotto torchio da Ford Performance per aumentare la velocità e diminuire i consumi.

Ford St, le prestazioni migliorano

Il 1.5 è spinto da 200 cv con 240 nm di coppia mostrando uno scatto da 0 a 100 più veloce a cui questa volta bastano 6,5 secondi invece che 6,7. La velocità invece massima arriva a 232 km/h (+2km/h), con un 10% in meno di consumi ed emissioni. Il segreto? Il propulsore è pronto a disinnescare uno dei tre cilindri quando si marcia a bassi regimi, tornando poi ad avere una spinta immediata al bisogno. Così Fiesta ST continua a confermarsi una utilitaria tuttofare ma con lo sprint per soddisfare le esigenze di chi ama spingere il pedale.

Le novità per il divertimento alla guida

Il design del volante è ispirato al motorsport, la seduta è avvolgente con sedili Recaro. Il divertimento questa volta è garantito anche dalle nuove modalità di guida tra cui scegliere: Comfort, Sport e Circuito. Lo sterzo si indurisce, il motore è più reattivo, il sound si amplifica. Disponibili anche 3 livelli per il controllo elettronico della stabilità, arrivando fino all’esclusione totale. Debutta, infine, il launch control: se tutto questo non dovesse bastare a scatenare la belva che è in lei.

Ovviamente non finisce qui. Tra le grandi novità della nuova versione il modello ora può vantare un differenziale autobloccante a slittamento limitato: è in grado di limitare (e ridistribuire) la coppia in eccesso sulla ruota con meno trazione, con il risultato che Fiesta ST migliora la stabilità, e sul guidatore aumenta la sensazione di controllo. Il merito qui va anche al Torque Vectoring Control. Il sistema, aggiornato e migliorato per lavorare con il differenziale - agisce appunto sui freni e controlla la velocità di rotazione tra le ruote, permettendo al veicolo di fare curve ad alte velocità con accelerazioni in uscita. Un vero e proprio inno al divertimento.

Versioni e prezzi

In concessionaria da giugno, è già a listino a partire da 26.000 euro per la versione tre porte o a 26.750 per quella a cinque. Unico l’allestimento con di serie sistemi di assistenza alla guida di serie come il Lane Keep Assist e il Cruise Control; l’infotaiment Sync3 con schermo a 6.5 pollici; un audio firmato B&O.