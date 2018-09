Ford svela il teaser della sua nuova Mustang 100% elettrica

Ford ha svelato un'immagine teaser della nuova vettura elettrica ispirata alla Mustang, il primo nuovo modello sviluppato dal team Ford Edison, assemblato specificamente per sviluppare veicoli elettrificati destinati al mercato mondiale.

Darren Palmer è il Product Development Director del Team Ford Edison - un gruppo cross-funzionale che ha sede nei nuovi uffici di downtown Detroit, negli Stati Uniti, a cui è stata data la licenza di operare in un modo completamente diverso e innovativo per lo sviluppo di veicoli elettrici destinati a un mercato che sta crescendo in maniera esponenziale. Pensato per agire velocemente giungere insieme alla risoluzione di problemi comuni e sfide che si presentano a seconda dei diversi mercati, il Team Edison ha adottato un approccio olistico per incoraggiare idee che si ispirino a diversi punti di vista.

Il Team Edison sta adottando anche un nuovo approccio, sviluppando prototipi low-fidelity che possano essere realizzati più rapidamente utilizzando materiali come il cartone e che possano così garantire maggiore flessibilità per imparare, ripetere e creare nuovi intuitivi ed innovativi design.

"I clienti che acquistano veicoli elettrici fanno un investimento sul futuro e il nostro team è focalizzato al 100% non soltanto a sviluppare veicoli che possano incontrare il loro gusto ma che siano utili a costruire un intero ecosistema elettrico che funzioni impeccabilmente" ha dichiarato Palmer. Il nuovo veicolo elettrico ispirato alla Mustang arriverà nel 2020 con un'autonomia di circa 480 km. Ford investirà 11 miliardi di dollari e ha in programma di sviluppare 16 nuovi veicoli totalmente elettrici in un portfolio globale di 40 modelli entro il 2022.