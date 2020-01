5 idee da non sottovalutare per fare un figurone a San Valentino

Meno di un mese a San Valentino! È ora di correre ai ripari pensando al regalo perfetto. Già, perché non basta prendere la prima scatola di cioccolatini che capita e la solita rosa dal baracchino all'angolo, questa è roba da dilettanti.

Per fare il regalo perfetto c'è da capire innanzitutto che genere di coppia siete. Eccovi cinque tipologie di innamorati e altrettante idee per fare un figurone con l'altra metà della vostra mela nel giorno più romantico dell'anno.

1- La coppia sole, cuore e amore. Cupidi svolazzanti e cuoricini che palpitano intorno a voi fanno da cornice ai primi appuntamenti, ai primi baci e... al vostro primo San Valentino insieme! C'è da aggiungere altro? Non sono ammessi passi falsi! Il regalo perfetto in questo caso è la classica cena, con la quale non si sbaglia mai. Dimenticate il ristorante, però, perché si sa che il 14 febbraio c'è il pienone e si rischia di non trovare la giusta intimità. E allora, cenetta in casa a lume di candela, solo voi due, lasciando il mondo fuori. Mi raccomando: cibo di qualità, possibilmente artigianale e Made in Italy, una bottiglia di vino che si rispetti e il 90% del lavoro è fatto. Per il restante 10%... beh, lascio a voi l'iniziativa.

2- La coppia al chiaro di Luna. Romanticismo e passionalità sono all'ordine del giorno per voi. Ormai di cene a casa e fuori ne avete consumate fin troppe insieme, qui bisogna passare al livello successivo. Per San Valentino il consiglio è organizzare un bel weekend fuori porta, per provare l'ebbrezza della convivenza e trovare finalmente un pò d'intimità. Un paio di giorni tra la natura di un agriturismo o stretti stretti davanti al camino scoppiettante di una baita in montagna, con la Luna e il cielo stellato a farvi da cappello. Insomma, regalatevi ricordi ed esperienze condivise con un weekend che non dimenticherete mai.

3- La coppia che non scoppia. Entrambi in carriera e col trolley sempre pronto. Di tempo per stare insieme ne avete pochissimo e anche a San Valentino rischiate di incrociarvi appena. Eppure funzionate, siete una macchina ben oliata e sincronizzata che si compensa perfettamente, senza contare che il budget per togliervi qualche sfizio "di livello superiore" non vi manca. E allora, quest'anno, fate una cosa: regalatevi un pezzo di casa. L'arredamento di design in questo caso è il regalo perfetto. Lo scegliete insieme, ne godrete entrambi e, ogni volta che lo guarderete o lo userete, penserete l'uno all'altra.

4- La coppia che non deve chiedere mai. Sposi novelli e conviventi. Tra affitto, mutuo e bollette ci mancava solo il regalo di San Valentino a cui pensare. Però il regalo del 14 febbraio cascasse il mondo, va fatto! Per voi, il regalo più adatto sarà da ricercare nel settore elettrodomestici: qualcosa tipo robot aspirapolvere o forno a microonde, che semplificano la vita e sono semplici da usare. Insomma, unite l'utile al dilettevole e non pensate al fatto che siete a un solo gradino dall'ultima categoria: la coppia navigata!

5- La coppia dai cento San Valentini. Ne avete viste e fatte troppe insieme. Di regali ve ne siete fatti di ogni tipo: romantici, passionali, goliardici, utili, c'è stato persino l'anno che vi siete regalati quella storica litigata di San Valentino. Insomma, voi le categorie precedenti ve le mangiate a colazione. Non vi servono più sorprese in grande stile per dimostrare il vostro amore, ormai siete Voi con la V maiuscola e tanto basta. Eppure, il regalo ve lo fate ancora, perché dentro vi sentite giovani e alla moda come un tempo. Per questo l'abbigliamento è rimasto il regalo più apprezzato. Vi conoscete fin troppo bene per non regalarvi i capi clou delle nuove collezioni dei vostri brand preferiti.

