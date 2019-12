Aton Informatica, studenti a lezione di cybersecurity e blockchain

Roma, 2 dic. (Labitalia) - Domani, martedì 3 dicembre, Aton Informatica incontra gli studenti del quinto anno dell'istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Roma, per conoscere e condividere insieme ai ragazzi le ultime novità in ambito di cybersecurity e blockchain. L’azienda, specializzata in sviluppo e applicazione di soluzioni It full service, è in continua espansione, in virtù delle nuove acquisizioni e nuove partnership che la rendono protagonista all’interno del mercato della digital transformation, business intelligence, informatica direzionale e prodotti web oriented e conta già 160 addetti (di cui il 70% laureati in discipline scientifiche o economiche) e un team manageriale con esperienza pluriennale in grandi aziende.

"Il progetto - spiega Fulvio Duse, direttore generale del Gruppo Aton - nasce con la volontà di scoprire il territorio con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a questi temi che rappresentano il futuro del nostro settore e identificare nuovi talenti che possano essere interessati a una futura formazione all’interno del gruppo".

Un vero e proprio percorso di formazione e recruiting, con la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro al termine di studi e stage formativi per chi intraprende l’università. "Vogliamo svolgere - sottolinea - un ruolo attivo nel mondo del lavoro in generale e del gruppo, in particolare mettendo a disposizione tutte le nostre competenze". A disposizione degli studenti il cyber security manager del Gruppo Aton Luigi Maracino e il sales director Maurizio Mandolini.