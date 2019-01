Lavoro: Imc Holding, boom assunzioni in settore energie rinnovabili

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Cercasi profili professionali nel settore fotovoltaico. A lanciare l'offerta Imc Holding, unica azienda italiana della green economy ad essere stata premiata dall’Itqf, l’Istituto tedesco qualità e finanza, con il marchio di valore conferito alle imprese più meritevoli. Il titolo consente all’impresa di sedersi al tavolo con Enel, Esso, Deutsche Bank, Vodafone, Intesa San Paolo e il gruppo Allianz. L'impresa ha deciso di aprirsi alla ricerca di nuove figure professionali da inserire a pieno titolo nel proprio organico. Nello specifico, è attivo un piano di nuove assunzioni per 130 consulenti energetici in tutta Italia, e le date di formazione che avranno la struttura di un vero e proprio evento si terranno durante il prossimo semestre. Gli incontri previsti si terranno a Milano il 22 febbraio, a Roma il 22 marzo, a Bari il 15 aprile, a Milano il 20 maggio, ancora Roma il 21 giugno e Bari il 19 luglio.

Il secondo piano di assunzioni promosso dalla Imc Holding riguarda, invece, l’assunzione di 90 addetti al telemarketing per le sedi di Latina e Pomezia. Le figure ricercate rappresentano un’evoluzione del consueto addetto al telemarketing, in quanto il ruolo richiede competenze tradizionali unite alle competenze del marketing a risposta diretta. Le persone saranno assunte secondo il contratto collettivo nazionale riservato alle operatrici del telemarketing outbound stipulato dall’AssoCall, l’ente che ha stipulato il contratto collettivo del settore in concertazione con il governo e di cui Imc Holding è parte e componente attiva.

Fondata da Daniele Iudicone e Mauro Bianchi, Imc Holding è anche proprietaria del marchio Fotovoltaico Semplice e ha impiegato anni di ricerca scientifica al fine di garantire delle innovazioni degne di note ai propri prodotti. Questo ha consentito la progettazione e la creazione di sistemi di impianti tra i più evoluti al mondo, con un conseguente risparmio per le tasche dei clienti che hanno optato per l’installazione dei pannelli fotovoltaici nella propria abitazione privata. L’azienda gode anche della certificazione 'Zero Truffe' conferita dal mensile edito dall’imprenditore Matteo Fago, 'Il Salvagente', e pensata per garantire l’effettiva qualità, in maniera oggettiva, di tutte le realtà che ne fanno richiesta.