Previdenza: consulenti lavoro, approfondimento su premi di risultato

Roma, 26 ott. (Labitalia) - "Il legislatore, a partire dall'anno 2017, ha incentivato la conversione dei premi di risultato detassabili in forme di welfare di particolare utilità sociale, come la previdenza complementare o l’assistenza sanitaria integrativa. La possibilità di convertire i premi è stata accompagnata (art. 1 c. 184-bis L. 208/2015) da un aumento delle soglie di esenzione fiscale, normalmente fruibile secondo la relativa disciplina. Nulla è stato detto, invece, sul regime contributivo dei premi detassabili". Lo ricorda la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che con l'approfondimento del 26 ottobre 2018, realizzato in collaborazione con il Mefop, si propone di investigare i presupposti normativi e la più corretta gestione contributiva della conversione del premio di risultato in forme di welfare previdenziale o sanitario, anche alla luce dei precedenti orientamenti forniti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.