Scuola: 100 giorni a maturità? Ecco il manuale antipanico in 10 punti

Roma, 11 mar. (Labitalia) - Meno 100 giorni alla maturità? Ecco il manuale antipanico in 10 punti di Giacomo Bruno, esperto in formazione e fondatore della casa editrice di ebook Bruno Editore. "Questo momento - spiega - potrà essere il più bello, e allo stesso tempo il peggiore, della carriera scolastica di moltissimi giovani: l’importante è trovare un proprio metodo e non farsi prendere dal panico. Se lo studente - sostiene - riesce a superare senza troppi drammi questo ostacolo, acquisirà una maggior sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, e tale sensazione gli sarà utile quando si troverà a fare i conti con gli esami futuri, di qualsiasi natura essi siano. Ragazzi, ce la potete fare senza problemi. Basta solo non perdere la calma e agire con metodo".

- Niente panico: non serve a nulla perdere la testa. Ti prepari a questo momento da 5 anni, hai tutti gli strumenti per ottenere il risultato che vuoi e interi mesi di tempo per prepararti, devi solo trovare il metodo migliore per te. - Gruppi di studio: studiare con i compagni di classe è un buon modo per confrontarsi, simulando interrogazioni, condividendo dubbi e, perché no, gli appunti di ogni materia.

- Migliora il tuo metodo di apprendimento: se dopo ore chino sui libri ti sembra di non aver memorizzato nulla, forse dovresti rivedere il tuo metodo di studio. Ci sono molti libri che offrono indicazioni in merito, insegnando le tecniche migliori per immagazzinare quante più informazioni possibili. Consiglio la lettura di 'Studiare velocemente. tecniche di memoria e strategie di gestione del tempo per studiare con rapidità e senza fatica', di Andrea Lampis, e 'Studiare con la pnl. Tutte le migliori tecniche di apprendimento della pnl per eccellere nello studio', di Angelo Allegrini, e 'Apprendimento facile. metodologie e strumenti di lavoro per una formazione continua a ogni età', di Ugo Perugini.

- Esercitati allo specchio: forse ti sentirai a disagio e ti sembrerà di parlare da solo, ma è un esercizio da non saltare. Ascoltati mentre ripeti ciò che hai studiato, controlla la postura, mantenendo spalle aperte e basse, lontane dalle orecchie, e il mento alto. Si tratta di un atteggiamento fiero, che oltre a farti sentire più sicuro, consente di respirare meglio, con una maggiore ossigenazione del sangue e, quindi, anche del cervello. - Hobby e interessi: non smettere di fare ciò che ti piace, sacrificando ogni minuto per lo studio. Arriveresti al traguardo stanco, giù di tono e senza energia. Anche lo studio sarà più difficile, oltre a rendere queste settimane davvero deprimenti, lasciandoti un ricordo negativo che potrebbe influire in futuro.

- Concediti un break: scegli un sabato o una domenica di fine maggio, e regalati una gita fuori porta con i tuoi compagni di classe. Il sole ha un effetto benefico sull’umore e sulla fisiologia di tutto l’organismo. Siete vicini alla griglia di partenza, vi meritate una piccola evasione! Inoltre, consoliderà ancora di più il rapporto nato tra i banchi di scuola. - Super ripasso finale: va bene rilassarsi e lasciarsi andare, ma non perdiamo di vista l’obiettivo, ovvero, superare l’esame di maturità. Le settimane di giugno sono quelle del ripasso. Non tralasciare nulla, non fidarti di chi ti assicura di sapere quali siano gli argomenti più probabili e quelli che di certo non chiedono.

- Notte prima degli esami: un caos di emozioni in contrasto tra loro. Prenditi tutto il pomeriggio libero per fare qualcosa che ami, che ti rilassi e ti metta di buon umore. La sera cerca di non cenare tardi, così da andare a letto presto. Prepara tutto ciò di cui avrai bisogno la sera, dai vestiti da mettere, agli appunti o i vocabolari da portare con te. Eviterai crisi di panico da ma-dove-è-finito o cosa-mi-metto. - Respira: è arrivato il gran giorno. Mantieni la calma e concentrati sul respiro (la buona postura imparata con gli esercizi allo specchio dovrebbe aiutarti). Fare respiri lenti e profondi aiuta a combattere lo stress e a restare concentrati. Dunque, inspira ed espira, conosci la risposta a quel quesito, prenditi solo un minuto. - Festeggia: ottimo lavoro. Hai terminato gli esami, ora non ti resta che goderti l’estate e far festa.