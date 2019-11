Turismo: Omio acquisisce motore di ricerca viaggi Rome2rio

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Omio, la piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali leader in Europa, ha acquisito Rome2rio Pty Ltd, rafforzando le sue capacità di ricerca dei mezzi di trasporto e di pianificazione del viaggio, compiendo un importante primo passo verso un'offerta sempre più globale. Rome2rio consente agli utenti di cercare e scoprire le diverse opzioni di trasporto in ogni parte del mondo. Nello specifico, la piattaforma è attiva in 10 milioni di località e fornisce risultati per oltre 5.000 operatori di treni, autobus, voli, traghetti e trasporti urbani. Fondata nel 2010, Rome2rio ha sede a Melbourne, in Australia, e ad oggi conta oltre 18 milioni di utenti mensili.

Il prodotto di Rome2rio completa, da un lato, l’offerta della piattaforma di prenotazione Omio in Europa; dall’altro, ne supporta le ambizioni di espansione in nuove aree geografiche. Insieme, i due brand assisteranno l’utente durante tutte le fasi del viaggio, dal momento della scelta della destinazione, durante l'esperienza di prenotazione e per tutto il resto dell’itinerario.

Anche se i due brand rimarranno separati, entrambe le società collaboreranno al fine di creare nuove e migliori esperienze, unendo l’ampia offerta di pianificazione dei viaggi end-to-end di Rome2rio al ricco inventario di trasporti prenotabili con Omio.

Naren Shaam, Ceo e fondatore di Omio, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere in Omio il team di Rome2rio, che ha costruito un ottimo prodotto supportato da una tecnologia innovativa e ha registrato una crescita notevole. Insieme, i nostri due brand raggiungeranno mezzo miliardo di utenti all’anno e offriranno accesso a migliaia di operatori di trasporto a livello globale, trasmettendo così la nostra visione comune: aiutare i consumatori a viaggiare in tutto il mondo in modo semplice".

Per Michael Cameron, Ceo e co-fondatore di Rome2rio, "la scelta di unire le forze con Omio rappresenta un'estensione naturale del nostro prodotto". "Nell’ultimo decennio - ha aggiunto - abbiamo lavorato per perfezionare la piattaforma con l’obiettivo di aiutare gli utenti a spostarsi da una parte all'altra del mondo. Ora, insieme a Omio, i clienti di Rome2rio saranno in grado di prenotare biglietti messi a disposizione da una gamma di operatori di servizi di trasporto più ampia che mai e di ricevere assistenza durante tutto il viaggio. Rome2rio e Omio condividono la stessa visione di creare prodotti di trasporto multimodali semplici e intuitivi. Come team, siamo entusiasti dell'opportunità di lavorare fianco a fianco con Omio, di integrare le nostre tecnologie e di sfruttare le reciproche competenze per crescere ancora più rapidamente”.

"I nostri ambiziosi piani futuri - ha detto Jan Kemper, Cfo di Omio -puntano all’espansione in nuove aree geografiche e alla collaborazione con nuovi operatori di trasporto. Allo stesso tempo, siamo impegnati nel miglioramento costante del nostro prodotto grazie a nuove tecnologie. Ciò non avverrà solamente attraverso la crescita organica. In quanto tale, questa acquisizione rappresenta per noi un passo importante verso un futuro più grande ed entusiasmante".