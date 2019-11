In arrivo il più grande Mercato Tirolese di Italia!

L’inverno è ormai alle porte e, immancabile, spira il dolce soffio della magia del Natale. Ed ecco la nostra mente perdersi subito nella pace dei paesi coperti di neve, nei suoni attutiti, tra il cielo più blu, tra le stelle e le luci più luminose.

E poi i tetti a punta, le case colorate, e l’immagine di Babbo Natale, con i suoi abiti rossi e la barba bianca, che si staglia all’orizzonte, sospesa tra cielo e terra, tra sogno e realtà.

Un immaginario che trova parzialmente riscontro nei paesi nordici, ma per noi, qui, questa sembra una magia da film. Con il giusto spirito, tuttavia, gli abitanti del Centro Italia potranno respirare simili atmosfere senza viaggiare, proprio a due passi da casa.

Dal 16 novembre, infatti, torna ad Arezzo il più grande mercato Tirolese d’Italia, quest’anno con un allestimento che ne fa un vero e proprio Villaggio Natalizio.

Nel cuore di Piazza Grande, oltre alla grande baita per le degustazioni già apprezzata lo scorso anno, ci saranno altre due baite: una per sorseggiare birre artigianali e l’altra per assaporare dolci tipici tirolesi come lo Strauben e il Kaiserschmarrn e gustare cioccolata calda o il caratteristico sidro di mele.

Per i bambini, invece, oltre al grande villaggio di Babbo Natale che sorgerà ai piedi di Piazza Grande, nella suggestiva cornice di Palazzo della Fraternità dei Laici, la grande attrazione sarà un mega villaggio Lego di 600 mq allestito al Prato di Arezzo.

E poi naturalmente il mercatino, quest’anno ancora più ricco con nuovi operatori provenienti, oltre che da altre città italiane, da mercati natalizi europei, su tutti Salisburgo e Francoforte.

Un’occasione unica per gli appassionati di oggettistica natalizia: manufatti in legno, ceramiche, palle di Natale, statuine del presepe e angeli provenienti da tutta Europa riempiranno le bancarelle del Villaggio Tirolese.

Grande novità 2019 il meraviglioso spettacolo di luci e colori Big Lights, con videomapping e proiezioni di luci su tutta la piazza. Un evento unico da non perdere tutti i giorni dal giovedì alla domenica dalle ore 17. Per immergersi nella magia dei Mercatini di Natale Arezzo.

Da non perdere, infine, le cene in Baita in collaborazione con i locali di Piazza Grande, già fissate in cinque date tra Novembre e Dicembre (21 e 28 Novembre; 6 , 12 e 19 Dicembre), per assaporare la gastronomia e le specialità tipiche del Tirolo e i piatti della tradizione toscana, per un inedito esperimento fusion. Tutti i giovedì dalle ore 20 si potrà prenotare per mangiare nella calda atmosfera del Natale di Arezzo.

Apriamo dunque le porte all’inverno in arrivo e lasciamo che la magia del Natale sia di casa.

