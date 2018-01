Saldi invernali 2018, le 5 regole utili prima di acquistare

“Le donne di solito amano quello che comprano, ma odiano i due terzi di ciò che è nei loro armadi”. Se la scrittrice americana Mignon McLaughlin avesse continuato la frase avrebbe sicuramente detto che con i saldi il tempo dell’odio è finito. Ribassi e sconti rendono ogni acquisto possibile, o almeno più accessibile. Dall’abbigliamento all’arredo, dalle calzature agli oggetti di antiquariato, libri, pelletteria: tutto ciò che fino a questo momento è stato collocato nell’emisfero degli acquisti “impossibili” diventa, magicamente, a portata di mano ma soprattutto di tasca. E’ chiaro che bisogna però prestare attenzione durante gli acquisti nel periodo dei saldi e seguire alcune regole è importante per evitare fregature. Ne bastano cinque: cinque suggerimenti e consigli che Codacons ha stilato per “proteggere” i consumatori da episodi spiacevoli e imbarazzanti.

Saldi 2018, cinque regole utili

I saldi invernali, come quelli estivi, inducono in tentazione anche l’acquirente più responsabile. Cosa fare prima di acquistare?

1. “Avere le idee chiare” non può che essere un ottimo primo passo per andare avanti. L’associazione dei consumatori, infatti, suggerisce di entrare in un negozio con obiettivi precisi sugli acquisti da fare, così che le scelte non saranno influenzate e non si correrà il rischio di tornare a casa con tanti acquisti e tutti non necessari e nemmeno utili.

2. Un’altra decisione molto saggia è quella di girare tra diversi negozi prima dell’inizio dei saldi e prendere nota dei prezzi che si trovano sui cartellini dei singoli oggetti che hanno attirato la nostra attenzione o che rientrano nella lista degli oggetti papabili durante il periodo di ribassi. In questo modo sarà possibile effettuare un confronto, importante, tra il prezzo esposto durante il periodo pre-saldi e quello esposto nel periodo dei ribassi per verificare se effettivamente è stata messa una scontistica e se la percentuale di sconto è veritiera oppure no.