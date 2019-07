Un abbonamento per centinaia di palestre? Ora si può!

Quest’anno sei partito con i migliori propositi per rimetterti in forma: quindi maggiore attenzione all’alimentazione (con qualche piccolo sgarro ogni tanto) e via libera allo sport allenandoti con costanza…

...o meglio, l’intenzione era quella, poi sono sorti una serie di imprevisti e contrattempi e tanti saluti alla sessione di allenamento!

Senza contare che ti sei reso conto che eseguire sempre gli stessi esercizi è noioso, e la noia è la più grande nemica della costanza! Un vero peccato, ma non è possibile seguire un corso diverso ogni giorno, a seconda delle proprie necessità e dei propri impegni.

O forse sì?

Dalla Germania, in particolare da Berlino, arriva l’app che rivoluziona il modo di vivere lo sport: Urban Sports Club.

Urban Sports Club permette, con un unico abbonamento, l’accesso a moltissime strutture e palestre, effettuando il check-in presso l’impianto scelto, semplicemente scannerizzando il QR code che troverai esposto alla reception.

Hai bisogno caricarti di energia? Puoi sfogarti con una lezione di kick boxing.

Giornata stressante? Riequilibrati con una lezione di yoga.

Ti è saltato l’appuntamento a pranzo con il tuo amico? Approfittane per provare una lezione al parco tenuta da un rinomato personal trainer.

Inoltre, a seconda degli abbonamenti, sono compresi anche massaggi presso centri benessere, per rilassarti e proseguire la giornata con il piede giusto.

È sufficiente avere con sé il proprio smartphone e il gioco è fatto: il tuo abbonamento è sempre a portata di mano!

Un ulteriore vantaggio è il coinvolgimento nell’abbonamento di tutte le strutture del circuito Urban Sports Club ...non male, visto che si tratta di ben 6.000 palestre dislocate su 5 Nazioni! Una trasferta o un viaggio all’estero non saranno più una scusa per non mantenere i buoni propositi.

Infine, Urban Sports Club pensato anche ad una soluzione dedicata alle aziende; i dipendenti possono così scegliere tra un’ampia selezione di discipline, allenandosi con i propri colleghi, migliorando lo stato di salute e la coesione del team di lavoro.

Flessibile, comoda, pratica, con 4 abbonamenti differenti tra cui scegliere, che possono essere sospesi o annullati a seconda delle necessità: questo e molto altro è Urban Sports Club.

Cosa aspetti? Unisciti alla rivoluzione dello sport! Per maggiori informazioni, clicca QUI, oppure scarica la app gratuita per Android o per iOS

Vivi liberamente lo sport e divertiti!