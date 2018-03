Camera dei Deputati, la prima seduta della XVIII legislatura. Diretta video

Venerdì 23 marzo dalle ore 11 si terrà a Montecitorio la prima seduta della XVIII Legislatura. All'ordine del giorno l'elezione a scrutinio segreto del Presidente della Camera dei Deputati.

L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei deputati. Dal 2° scrutinio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il 3° scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti

Nella prima seduta della Legislatura la collocazione dei parlamentari in Aula è libera. L'assegnazione dei posti avverrà solo una volta che i gruppi parlamentari saranno formalmente costituiti. Venerdì 23 marzo i deputati potranno quindi scegliere il proprio banco. In base a quanto disposto dal Regolamento, la seduta sarà presieduta dall'onorevole Roberto Giachetti nella sua qualità di Vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della Legislatura precedente.

I Deputati della XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018)

Schede dei Deputati per lettera alfabetica

