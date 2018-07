Barachini presidente della commissione di vigilanza Rai, Guerini al Copasir

Alberto Barachini, ex giornalista Mediaset e uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, è stato eletto presidente della commissione di vigilanza Rai. Laureato in Lettere moderne all'Università di Pisa è stato cronista al quotidiano Il Tirreno prima di approdare a Mediaset dove è diventato caporedattore e conduttore della testata News Mediaset. Nel 2002 ha vinto il premio giornalistico Indro Montanelli.

Il senatore di Forza Italia è stato eletto con 22 voti, uno in più della maggioranza assoluta di 21 richiesto come terzo quorum dopo due votazioni fallite. All'elezione di Barachini ha concorso la convergenza al terzo scrutinio sul candidato Fi dei voti della Lega, seppure non tutti.

A Barachini non sono andati i consensi dei Cinque stelle, che hanno votato scheda bianca. "Voglio sperare che il nuovo presidente della vigilanza sia per il rispetto di una Rai imparziale al servizio dei cittadini e non di Mediaset", ha detto Gianluigi Paragone lasciando palazzo san Macuto. Barachini assicura che sarà così. "Svolgerò questo ruolo nella massima imparzialita' e trasparenza e disponibilita' ad ascoltare tutti", ha detto il neopresidente.

Subito dopo il nuovo presidente, la commissione ha provveduto all'elezione dei due nuovi vicepresidenti: il giornalista Primo Di Nicola, senatore M5s e l'ex Sottosegretario Pd alle Comunicazioni nei governi Renzi e Gentiloni Antonello Giacomelli.

Nella nuova Rai targata M5s torna anche Santoro?

Alle 11, Camera e Senato si riuniranno poi per eleggere due membri ciascuno del cda Rai. Il M5s ha sottoposto cinque nomi al voto degli iscritti su Rousseau: prima classificata, con 6577 voti su 20mila, è Beatrice Coletti, consulente freelance, già produttore esecutivo per Mtv Italia. Un altro nome sarà indicato dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd, dove i deputati vorrebbero votare Michele Santoro.

Guerini eletto alla presidenza del Copasir

Dopo l'elezione dell'azzurro Barachini alla Vigilanza Rai confermato l'accordo politico per portare il deputato del Partito Democratico Lorenzo Guerini alla presidenza del Copasir (vigilanza sui servizi segreti).

Il neo presidente del Copasir Guerini è stato eletto con 8 preferenze. Subito dopo la sua elezione, l'organismo parlamentare di controllo sui servizi ha provveduto all'elezione di vicepresidente e segretario della commissione. Sono stati eletti, rispettivamente, il senatore Fdi Adolfo Urso alla vicepresidenza e la deputata M5s Federica Dieni.

Restano da definire ancora caselle di peso, a partire dalla Cassa depositi e prestiti e la nomina del presidente e amministratore delegato della Rai, in un difficile equilibrio tra M5s, Lega e ministero dell'Economia.