Contratto di governo, per il M5s i soldi ci sono: "Basta fake news sulle coperture"

I dubbi sulle coperture? Sono fake news, anzi, "terrorismo" mediatico. Il M5s risponde per le rime a chi in questi giorni ha avanzato dubbi sulla fattibilità del programma indicato nel contratto di governo. Un esempio? L'Osservatorio sui conti pubblici italiani - diretto dall'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli - che ha stimato in oltre cento miliardi di euro il costo del programma messo nero su bianco da Lega e M5s. Di contro le coperture individuate sarebbero intorno agli 0,5 miliardi di euro. Un'inezia. Nello specifico, secondo l'Osservatorio, la flat tax costerebbe una 50ina di miliardi, il reddito e le pensioni di cittadinanza altri 17, mentre la riforma delle pensioni comporterebbe una spesa pari a 8 miliardi l'anno.

Come finanziare tutte queste misure? Secondo molti osservatori, M5s e Lega punterebbero a ridiscutere i vincoli Ue in modo da poter fare altro debito pubblico. Ma i 5 Stelle non ci stanno. "Insieme al terrorismo sullo spread va molto di moda quello sulle coperture economiche", scrivono in un post pubblicato siul blog delle Stelle.

Il post dei 5 Stelle

"Il giochetto è sempre lo stesso: si sommano tutte le misure espansive previste nel Contratto di Governo così da superare la soglia psicologica dei 100 miliardi di euro, non si parla di coperture, che pure sono state indicate a più riprese, e si fa intendere che il programma sarà realizzato quasi integralmente in deficit".

"La realtà, però, è un po’ diversa. Prima di tutto bisogna spalmare i circa 100 miliardi di euro di spese sull’intera legislatura, perché misure come la Flat Tax a due aliquote, il Reddito di Cittadinanza e il superamento della Fornero hanno bisogno di tempo per essere elaborate, approvate ed entrare a regime. È assurdo sostenere, come fa l’Agi, che ogni anno vadano trovati oltre 100 miliardi di coperture. La verità è che per realizzare il nostro programma economico serviranno manovre finanziarie da 20-30 miliardi annui, in linea con i governi precedenti ma con effetti molto diversi, perché non si tratta di bonus a pioggia o misure provvisorie, ma di investimenti produttivi, lotta senza quartiere alla povertà, abbassamento dell’età pensionabile e drastica riduzione della pressione fiscale."



Le coperture individiate dal M5s

Dal momento che si tratta di riforme strutturali, la versione del M5s però qualche dubbio lo lascia. E' evidente però che i penstastellati confidano nel possibile effetto espansivo che tali misure potrebbero avere sull'economia. In ogni caso a sentire i 5 Stelle le coperture non mancano: