Crocifisso coperto con lo scotch, alle elezioni è (ancora) guerra di simboli

"Dio ti vede, Stalin no!" era questo il popolare slogan con cui la Democrazia Cristiana accompagnò gli elettori alle urne alle elezioni del 1948. Di anni ne sono passati ben 71 e a qualcuno è venuto in mente di bendare il crocifisso, anzi, occuderlo propria alla vista di quanti domenica 9 giugno si sono recati a votare per il ballottaggio a Signa, in provincia di Firenze, dove in un seggio elettorale l'effige cristiana è stata coperta con del nastro adesivo.

Signa, crocifisso coperto con lo scotch

Come ricostruito da FirenzeToday sarebbe stata la stessa presidente di seggio a far coprire con lo scotch il crocifssio, Un gesto che, a termini di legge, il presidente può mettere in atto ma che ha scatenato inevitabili polemiche.

Nel Comune toscano si votava per il ballottaggio tra Giampiero Fossi (centrosinistra) e Vincenzo De Franco (centrodestra): a presiedere il seggio incriminato era proprio la moglie del candidato sindaco di centrosinistra e, in via preventiva viste le polemiche delle passate elezioni quando alcuni elettori avevano chiesto la copertura del crocifisso, fin dalla mattinata lo aveva fatto coprire alla ben e meglio con il nastro adesivo.

"Follie elettorali toscane" ha commentato Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina e vertice della Lega in Toscana, che pubblicizzando l'accaduto con un post su Facebook ha stigmatizzato la vicenda.

La moglie del candidato sindaco del PD fa la presidente di seggio non pensando minimamente per opportunità politica di rinunciare. In compenso, ha deciso di coprire con lo scotch il crocifisso, sia mai che possa offendere qualcuno dei suoi elettori... E per l'offesa all'intelligenza e al buonsenso, cosa copriamo con lo scotch? #follia #pdinToscana".

Per la cronaca, dopo le polemiche nel pomeriggio alla fine lo scotch è stato tolto. E alla fine il candidato di centrosinistra Giampiero Fossi, è risultato vittorioso.