Elezioni Regionali Umbria, test importante ma nessun impatto sul governo Conte

Elezioni regionali in Umbria: è un primo test locale importante per l'alleanza Pd-M5s. A giocarsi la vittoria secondo tutte le previsioni sono l'imprenditore Vincenzo Bianconi, candidato civico sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito democratico, e Donatella Tesei, senatrice della Lega sostenuta dal centrodestra, unito per l'occasione (e come quasi sempre a livello locale).

Umbria, affluenza in crescita rispetto alle Regionali 2015

Secondo i dati raccolti alle ore 12, nei 1005 seggi allestiti in Umbria per l'elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell'Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024), hanno votato il 19,55 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, i votanti sono stati il 19,68 per cento; in provincia di Terni il 19,19 per cento. Alle elezioni regionali del 2015 alle ore 12 aveva votato il 15,39 per cento degli aventi diritto (il 15,65 per cento in provincia di Perugia e il 14,64 per cento in quella di Terni).

Elezioni Umbria 2019: si vota

Sondaggi a parte, in Umbria gli ultimi anni hanno visto una continua a progressiva affermazione dei partiti di centrodestra, che sono attualmente al governo delle città e dei comuni di media grandezza più importanti: Perugia, Terni, Foligno, Spoleto e Amelia. Non è tutto: alle elezioni politiche 2008 il centrodestra ha fatto bottino pieno nei collegi uninominali.

La nostra guida alle elezioni regionali Umbria 2019, con tutte le informazioni utili, è a questo link. Da quando nel 1970 sono state istituite le Regioni come livello di governo locale ad elezione diretta l'Umbria è sempre stata "di sinistra".

Elezioni oggi, dall'Umbria nessuna spallata al Conte bis

Qualsiasi sarà l'esito del voto del 27 ottobre, è francamente impensabile che ci siano a stretto giro di posta conseguenze sulla tenuta del governo guidato dall'avvocato di Volturara Appula. La "calata" dei leader in Umbria durante la campagna elettorale è certo il segno che una valenza nazionale comunque ci sia. Matteo Salvini e la Lega hanno bisogno di una vittoria netta, che dia un segnale concreto del peso della Lega nonostante la crisi di governo di mezza estate da molti considerata un autogol del leader del Carroccio. Pd e M5s in caso di vittoria potrebbero avere la conferma della validità dell'alleanza siglata per far nascere il nuovo esecutivo.

Ma la Regione è piccola e rappresenta di fatto meno del 2% degli italiani. Non ci saranno ripercussioni a Palazzo Chigi se vincerà Tesei. Ben diverso il discorso potrebbe essere nel 2020: se il centrodestra si imporrà anche in Calabria (data ancora da stabilire) e, soprattutto, in Emilia Romagna (la regione storicamente guidata dai partiti progressisti e di sinistra) M5s e Pd dovranno per forza di cose iniziare a are valutazioni più approfondite.

Elezioni Regionali oggi in Umbria: i candidati

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 di oggi in Umbria per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024). Otto i candidati alla presidenza della Regione: Vincenzo Bianconi (Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria; Europa Verde; Sinistra Civica Verde); Donatella Tesei (Fratelli d'Italia; Umbria Civica Tesei Presidente; Lega Salvini Umbria; Forza Italia Berlusconi per Tesei ; Tesei Presidente per l'Umbria); Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano); Martina Carletti (Riconquistare l'Italia); Claudio Ricci (Proposta Umbria con Ricci, Italia Civica Ricci e Ricci presidente); Rossano Rubicondi (Partito Comunista); Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere); Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni).

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia, dei quali 252.883 uomini e 269.077 donne, e 181.635 in quella di Terni, dei quali 87.327 uomini e 94.308 donne. Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero degli elettori è in calo: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni. I seggi elettorali, come fa sapere la Regione, sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, di cui 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.

Da sinistra in alto: Donatella Tesei (centrodestra), Vincenzo Bianconi (Centrosinistra-M5s), Rossano Rubicondi (Partito Comunista), Giuseppe Cirillo (Buone Maniere) Da sinistra in basso Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo-Pci), Claudio Ricci (Ricci presidente) Marina Carletti (Riconquistare l'Italia) e Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni) ANSA