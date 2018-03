RobertoFicoSantoSubito: i social si scatenano

Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera da neanche una settimana, ma sui social è già diventato una star. Il pentastellato è finito nel mirino degli utenti della rete, dopo essersi fatto fotografare mentre si recava a Montecitorio a bordo di un autobus, prima di annunciare la rinuncia all’indennità aggiuntiva che gli spetta da presidente della Camera. Due notizie che hanno provocato la nascita dell'hashtag #RobertoFicoSantoSubito, divenuto in pochissimo tempo uno dei trendig topics di Twitter.

“Il cognome originale di Roberto Fico era Strafico, ma ha voluto tagliare gli sprechi tenendosi solo il Fico!” scrive un utente. “Roberto Fico quando va in un bar si fa il caffè da solo per non disturbare” scherza ancora un altro. E poi: “Roberto Fico si pulisce sempre il parabrezza della macchina da solo alle stazioni di servizio”. Oppure il 24 dicembre si traveste perfino da Babbo Natale “e porta dei magnifici doni a tutti quelli che non hanno avuto il #redditocittadinanza”.

Tweet riguardo #RobertoFicoSantoSubito