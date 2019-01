Gilet gialli a Milano protestano sotto la sede della Goldman Sachs

Ex dipendenti, artigiani, operai ed ex imprenditori, hanno protestato sotto la sede italiana della Goldman Sachs, una delle più grandi banche d'affari al mondo, in piazzetta Bossi, contro "il potere delle banche e il signoraggio che dalla crisi del 2008 a oggi ha portato a fallimenti aziendali, disoccupazione, pensioni da fame, ingiustizie sociali, sanità pubblica inesistente, regime fiscale insostenibile, suicidi.

Uno dei coordinatori del sit-in, Vincenzo Bozzaotra, ha spiegato che, nonostante siano diversi i motivi di protesta dei Gilet gialli di Milano rispetto ai cugini francesi, hanno voluto raccogliere l'appello di democrazia partecipativa che dalla Francia si sta propagando in tutta l'Europa: