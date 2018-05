Salvini: "Entro oggi l'accordo, poi si passa ai nomi" e prenota per sé il ministero dell'Interno

Sale lo spread, crolla la Borsa: Matteo Salvini risponde in diretta su Facebook alle accuse dopo la pubblicazione della bozza di contratto di governo Lega-5stelle. "Provano a fermarci coi soliti ricatti dello Spread che sale, delle Borse che scendono e delle minacce europee. Stavolta si cambia".

"Il Financial Times dice che arrivano i barbari a Roma? Meglio barbari che servi, noi non svendiamo nulla: prima gli italiani"

Contratto lega-5stelle: oggi si chiude

È ripreso alla Camera il tavolo tecnico sul programma di governo tra M5s e Lega. Rocco Casalino si augura che si chiuda oggi. Atteso un nuovo incontro tra i leader Luigi e Di Maio e Matteo Salvini.

"Abbiamo fatto dei bei passi in avanti, entro oggi dovremmo chiudere col programma" spiega Salvini su Facebook. L'obiettivo degli sherpa dei due partiti è quello di chiudere entro oggi. Come conferma anche il portavoce del Movimento Rocco Casalino, entrando alla Camera: "Oggi è una bella giornata, ci sono buone notizie. Si chiude il contratto".

Salvini su Fb: "Così smontiamo la legge Fornero"

Matteo Salvini in una diretta Facebook afferma: "Provano a fermarci coi soliti ricatti dello Spread che sale, delle Borse che scendono e delle minacce europee. Stavolta si cambia, più lavoro e meno clandestini, più sicurezza e meno tasse. Ma porto la Lega al governo solo e soltanto se c'è un programma firmato nero su bianco con i tempi, i costi e i modi".

"Se parte un governo con la Lega all'Interno i 5 miliardi per l'accoglienza vengono quanto meno dimezzati, per mettere un po' di soldi sul capitolo rimpatri, allontamenti, espulsioni".

Salvini: "Disposto a rinunciare a fare il premier"

"Salvini premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo - dice Matteo Salvini - Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di lato".

"Un leghista al Viminale sarebbe una garanzia per rimpatri ed espulsioni". Assicura: "Trovato punto di incontro su come smontare la legge Fornero".

