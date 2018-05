Il deputato di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto si è dimesso da parlamentare della Repubblica. "Mi sono dimesso da parlamentare- ha affermato Crosetto - me ne vado con grande dispiacere come ho scritto nella lettera che dieci giorni fa ho inviato al presidente della Camera"

"La mia decisione - ha precisato Crosetto - è dovuta a motivi personali e non di dissenso sulla linea politica."

"Mi dispiace perché avrei voluto partecipare e impegnarmi in prima persona in questa fase politica che ritengo sarà molto interessante e importante per il Paese".