L'ultima tentazione di Casini: nuovo partito di centro "da Renzi a Carfagna"

"Al centro, come minimo, c'è uno spazio per il 10% degli lettori, lo dico io e tutti gli osservatori più intelligenti". Così l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini intervistato su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora apre ad una ipotesi che appare tutt'altro che campata per aria.

"Lo spazio c'è, basta che qualcuno se lo prenda" spiega l'ex dirigente della Dc oggi senatore del gruppo "per le Autonomie".

È quello spazio che vorrebbe prendersi Carlo Calenda?

"Non so, lui si è candidato nel Pd.

In questo partito di centro ci potrebbe stare anche Renzi?

"Lui ha preso il 40% col Pd: secondo voi in Italia ci sono il 40% di persone di sinistra in Italia? C'è una fetta enorme di elettori che aspettano un'interlocuzione. La vuol far Calenda, Renzi o la Carfagna, ma che si faccia..."

Sarebbe un'idea geniale mettere insieme Calenda, Renzi e la Carfagna.

"Devono essere persone che vengono da esperienze diverse”.

A lei interesserebbe farne parte?

"Io ho già dato, l'unica cosa che posso dire è 'ragazzi svegliatevi'..."

Chi potrebbe esser il leader di questo partito, magari uno come Cairo?

"Non lo so, è un ottimo imprenditore ma non so se gli interessa far politica. Dove ha preso in mano le cose ha fatto bene, ma non so se vuole far politica".

Quale potrebbe essere la parola chiave per questo partito?

"Italia, perché c'è bisogno di Italia e non di sovranismi italiani".

Un nuovo partito di centro? Possibile

Ma quanto vale un ipotetico partito di Centro e quali sono le reali possibilità che possa vedere la luce? Partiamo dai sondaggi.

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Tecné per Quarta Repubblica, a un mese dalle elezioni europee la Lega guida ancora i consensi incrementando il proprio gradimento di oltre un punto percentuale al 35%. Sostanzialmente stabili il Partito Democratico (23%) e il Movimento 5 stelle accreditato del 17%.

24 giugno europee 2019 lega 35,5% 34,3% m5s 17% 17,1% pd 23,4% 22,7% fi 9,1% 8,8% fdi 6,6% 6,5% altri 8,4% 10,6%

Seguono gli altri due partiti di centrodestra Fratelli d'Italia e Forza Italia che si appresta al più difficile congresso della sua storia. Il leader Berlusconi vorrebbe passare la mano e per questo ha lasciato le redini al governatore della Liguria Toti e all'onorevole Carfagna.

Forza Italia, futuro incerto dopo Berlusconi

Proprio la debacle di Forza Italia lascia un enorme spazio all'elettorato moderato. Proprio per non spaccare gli Azzurri Silvio Berlusconi avrebbe invitato Giovanni Toti ad annullare la sua manifestazione 'Italia in crescita!', in programma al teatro Brancaccio di Roma il 6 luglio per evitare che diventi un'iniziativa di parte.

In un sondaggio di Emg per La Stampa gli elettori di centrodestra priviligerebbero 32% a 16% un'eventuale passaggio di testimone da Berlusconi a Toti a scapito di Tajani. Più incerta la quotazione dell'attuale vicepresidente della Camera Mara Carfagna (14%).

La verità è tuttavia che senza date certe per le primarie Forza Italia è destinata a spaccarsi e allora si aprirebbe un vuoto enorme al centro politico del Paese.

Il futuro di Renzi è fuori dal Pd?

Una iniziativa di Matteo Renzi al di fuori del Pd potrebbe colmare questa lacuna: i suoi cantieri 'civici' sono in marcia già da mesi. Il risultato personale di Carlo Calenda alle ultime elezioni europee potrebbe aver mostrato un varco tra coloro che tra le anime "dem" sono più lontane dalla posizioni della sinistra riformista dell'attuale segreteria di Zingaretti.

Lo spazio per un partito di centro

Ma quale elettorato avrebbe un partito di centro? Facendoci aiutare da un sondaggio realizzato da Demos&Pi e Demetra per La Repubblica circa l'autocollocazione politica degl intervistati si nota come lo spazio sia ristretto e tutto da costruire:

Politicamente lei si definirebbe di… Valori % Sinistra 13 Centro-sinistra 16 Centro 8 Centro-destra 17 Destra 14 Esterni 31

Solo l'8% degli intervistati riferisce di collocarsi al centro delle posizioni politiche degli schieramenti. Una nuova "balena bianca" è ancora lontana.