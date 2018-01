Renzi e il canone Rai: “Prima di noi aumentava”

Matteo Renzi torna a parlare del canone Rai, dopo l'indiscrezione che vorrebbe il leader del Pd pronto ad abolirlo: “Il canone Rai prima dei governi del Pd aumentava, mentre dal 2014 ad oggi è sceso da 113 euro a 90 euro”.

L'ex premier ha scritto un post sui suoi canali social, ricordando che prima del loro arrivo, l'imposta lievitava: “Il canone Rai prima del nostro governo aumentava ogni anno. Nel 2014 era a 113 euro. Adesso è a 90 euro. Pagare meno, pagare tutti. Si può garantire servizio pubblico abbassando i costi per i cittadini: abbiamo iniziato a farlo, continueremo. Non facciamo proclami, noi parliamo coi fatti”.

“Si può garantire il servizio pubblico – conclude Renzi su Facebook - abbassando il costo per i cittadini: mi sembra giusto e doveroso. E noi abbiamo la credibilità per farlo perché abbiamo iniziato ad andare in questa direzione. Continueremo.

Non ci interessano i proclami e le polemiche di giornata: per noi parlano i fatti. Avanti, insieme.