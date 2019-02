Risultati elezioni Abruzzo 2019: (stra)vince il centrodestra, Marsilio presidente

Il centrodestra unito conquista l'Abruzzo. Marco Marsilio - esponente di Fratelli d'Italia e candidato alla carica di presidente di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc e Azione Politica - è il nuovo governatore. La vittoria della coalizione di centrodestra è stata nettissima con circa il 50% dei consensi. Tiene il centrosinistra con Giovanni Legnini, sostenuto da Partito democratico e altre sette liste, con oltre il 30%. Movimento 5 stelle sotto il 20% con Sara Marcozzi. Stefano Flajani, in corsa per Casapound, ottiene lo 0,5% dei consensi. Sono questi i risultati delle elezioni regionali 2019 in Abruzzo.

Per quanto riguarda l’affluenza definitiva alle elezioni regionali in Abruzzo 2019, è stato sensibile il calo rispetto alla precedente tornata. Si sono recati ai seggi per esprimere la propria preferenza il 53,1% degli aventi diritto al voto contro il 61,5% del 2014.

I risultati delle Elezioni Regionali in Abruzzo 2019

In Abruzzo, dunque, vince il centrodestra delle origini, ma con equilibri diversi: la coalizione è a guida leghista. Le due province che hanno premiato più di tutte il centrodestra sono state L'Aquila e Teramo. Il centrodestra ha superato agevolmente la soglia del 50% nelle due maggiori province (a L'Aquila addirittura al 53,6%). Rispetto al totale regionale, Legnini meglio nelle province de L'Aquila e Chieti, 5 stelle castigati a Teramo e L'Aquila al 18% e al 13,2%. A undici mesi dalle politiche del 4 marzo, il centrodestra a trazione Lega aumenta, e di tanto, il suo consenso, laddove il M5s assiste a un vero e proprio crollo. Un esito, quello abruzzese, che consegna a Salvini la certificazione di quanto i sondaggi dicono da tempo. Aumentando, teoricamente, il "potere" della Lega all'interno dell'alleanza di governo. E' anche un messaggio a livello nazionale, insomma, quello che arriva dall'Abruzzo. Male il Movimento 5 stelle, come detto: il passaggio dal 40% delle Politiche al 19,4% andato alla lista del M5s è clamoroso.

L'Abruzzo è la settima regione italiana guidata dal centrodestra insieme al vicino Molise, alle regioni del Nord (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e alla Sicilia. Più nel dettaglio, nel centrodestra in sostegno di Marco Marsilio, la Lega è al 28,3%, Forza Italia all’8,9%, Fratelli d’Italia al 6,9%, Azione Politica al 3,4% e l’Udc-Democrazia Cristiana-Idea al 2,9%. Nella coalizione di centrosinistra che ha appoggiato Legnini, il Pd è arrivato all’11,2%, la lista Legnini al 5,8%, Abruzzo in Comune-Regione Facile al 4,0%, Progressisti-Liberi e Uguali al 2,7%, Abruzzo Insieme-Abruzzo Futuro al 2,3%, Centro Democratico +Abruzzo al 2,2%, Centristi X l’Europa all’1,5%, Avanti Abruzzo-Italia dei Valori all’1,0%. Infine, come detto, la lista del M5s sotto il 20% e quella di Casapound allo 0,5%.

Marco Marsilio nuovo presidente della Regione Abruzzo

"La priorità assoluta è la ricostruzione, rimasta ferma negli ultimi tempi, una vergogna da cancellare", ha detto Marco Marsilio, subito dopo che i primi dati delle urne lo incoronavano neopresidente, parlando di "un successo di tutto il centrodestra". Ricordando l'impegno del centrodestra per la ricostruzione post terremoto de L'Aquila, ha sottolineato che bisogna "replicare quel modello e la priorità è rimettere in condizione le persone di rientrare nelle proprie case". Sull'avanzata della Lega, con cui "c'è un ottimo rapporto, rinsaldato in questo splendido mese di campagna elettorale", Marsilio ha affermato: "E' positivo che un partito che solo qualche anno fa era confinato a una politica addirittura secessionista oggi è un partito autenticamente nazionale. E' un progresso per tutta la nazione". E si è detto sicuro che il Carroccio "sarà architrave fondamentale, è importante per il governo della regione Abruzzo". Quanto a possibili ripercussioni del voto regionale in Abruzzo sul governo nazionale, il 51enne ha detto: "Non lo so. Ora ci competono le ripercussioni positive in Abruzzo".

Le mie donne, la mia forza.

Senza mia moglie e mia figlia, nulla di tutto questo sarebbe mai potuto accadere. Grazie #Abruzzo pic.twitter.com/AAfutBio1n — Marco Marsilio (@marcomarsilio) 11 febbraio 2019







Di "vittoria clamorosa" parla Matteo Salvini, il quale allo stesso tempo sottolinea: "Per me non cambia nulla a livello di governo". "Avanti con il lavoro - avrebbe concluso il leader del Carroccio rispondendo a Enrico Mentana, come lo stesso giornalista ha riferito nel corso della maratona TgLa7 per le elezioni regionali in Abruzzo - abbiamo ancora tanti impegni da mantenere". E su Twitter: "Grazie Abruzzo! Grazie Italia. Più forti degli attacchi, delle bugie e delle polemiche: da domani al lavoro". "E' una giornata storica per Fratelli d'Italia e siamo entusiasti di aver espresso il primo presidente di Fdi per il centrodestra", ha detto Giorgia Meloni aggiungendo: "Una candidatura vincente, convincente e unificante". "Ora proporremo per l'Abruzzo un modello di governo valido anche a livello nazionale", ha sottolineato affermando che "Fratelli d'Italia è impegnato nella costruzione di un centrodestra coeso, fresco, nuovo, la cui unica stella polare è il contratto con i cittadini non quello fatto dai partiti nei palazzi".

Chi è Marco Marsilio, il neo governatore dell'Abruzzo

"Le mie donne, la mia forza. Senza mia moglie e mia figlia, nulla di tutto questo sarebbe mai potuto accadere. Grazie di cuore". E' il tweet scritto questa notte da Marco Marsilio, quando i dati delle urne lo incoronavano già neopresidente. Nato e cresciuto a Roma, il candidato sul quale si è compattato il centrodestra è di sangue abruzzese. I suoi genitori sono infatti di Tocco da Casauria (Pescara), dove il padre, costretto a lasciare l'Abruzzo in cerca di lavoro, è tornato a vivere da pensionato. Senatore di Fratelli d'Italia, 51 anni, sposato con una figlia, Marsilio è laureato in Filosofia alla Sapienza. Maturata una lunga esperienza amministrativa, nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati, dove ha ricoperto il ruolo di componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio. Senatore della Repubblica nella legislatura in corso, fa parte della Commissione Bilancio e della bicamerale sul Federalismo fiscale.

Dal punto di vista professionale, poco più che ventenne, ha fondato e amministrato una società cooperativa editoriale. È stato amministratore di una società di diritto algerino nell'ambito di un progetto per l'internazionalizzazione d'impresa. Project manager professional dal Project management institute, ha lavorato in un'azienda di progettazioni, costruzioni e facility management. È professore a contratto di Estetica, Museologia e Marketing applicato ai Beni culturali all'Università Link Campus.