Assalto all'auto di Salvini a Bologna, in 20 finiscono a processo

Il giudice per l'udienza preliminare Alberto Gamberini ha rinviato a giudizio 20 attivisti dei centri sociali di Bologna che l'8 novembre del 2014 presero parte a una manifestazione contro il leader della Lega Matteo Salvini.

Con Salvini vi era l'attuale candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni e il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri: al termine di una visita al campo nomadi di via Erbosa l'auto su cui i tre viaggiavano era stata presa di mira dagli attivisti.

I reati contestati, a vario titolo, sono violenza privata, danneggiamento aggravato e lesioni aggravate. Il reato di ingiuria è stato depenalizzato ed è stato prescritto il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, in 8 rispondono di lesioni aggravate per l'aggressione, avvenuta lo stesso giorno, al giornalista de 'Il Resto del Carlino' Enrico Barbetti, che cadendo riportò la frattura di un gomito. Per l'episodio si sono costituiti parte civile la Poligrafici editoriale e il giornalista stesso. Per quanto riguarda, invece, la contestazione agli esponenti leghisti erano già stati accettati come parti civili la Lega, Matteo Salvini, Alan Fabbri e Lucia Borgonzoni. Il processo inizierà il 13 maggio 2020.

Proprio stasera Salvini si trova a Bologna in occasione del tour elettorale della candidata governatrice Lucia Borgonzoni. La serata sotto le due torri si profila impegnativa: sono ben quattro le contro-iniziative per contestare il leader leghista, due delle quali dovrebbero avvicinarsi all'area di Piazza Azzarita, delimitata da un perimetro di sicurezza delle forze dell'ordine. Previsto anche l'impiego di idranti e grate mobili, oltre al dispiegamento di circa 250 agenti.