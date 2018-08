Servizio militare obbligatorio? La Difesa gela Salvini: "Idea romantica"

La Difesa gela Salvini. L'ipotesi del ritorno della leva obbligatoria "è un'idea romantica". E' quanto si apprende da fonti della Difesa in merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini sull'ipotesi di reintroduzione del servizio militare per alcuni mesi. "Il ministro Trenta - spiegano le stesse fonti - si è già espresso sul tema: i nostri militari sono e debbono essere professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini".

Poche settimane fa il ministro della Difesa aveva sottolineato che il servizio militare obbligatorio è un qualcosa "non più al passo con i tempi". I soldati di oggi infatti, aveva sottolineato, "sono professionisti. Non c'è più bisogno di tanti soldati tutti insieme".

"Cambiamo le regole del gioco: commentiamo le sparate di Matteo Salvini solo quando si traducono in disegni di legge, senza abboccare alle provocazioni continue. Lo voglio vedere votare per la leva obbligatoria: noi saremo contro, come la maggioranza del Paese #mattefacceTarzan". Lo scrive su Twitter il senatore Pietro Grasso, leader di LeU.

Leva obbligatoria: dibattito sui social

Sui social il dibattito impazza. No alla reintroduzione della leva obbligatoria, anche perchè non sarebbe un modo per educare i nostri giovani alla riscoperta del senso del dovere. La proposta rilanciata anche ieri dal ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, finora sembra riscuotere più pareri contrari che favorevoli, stando almeno al sondaggio lanciato via Twitter dallo stesso leader del Carroccio.

"Reintrodurre il servizio militare e civile per ricordare ai nostri ragazzi che, oltre ai diritti, esistono anche i doveri. Siete d'accordo?", chiede il vicepresidente del Consiglio. Annamaria Mancuso risponde entusiasta "Subito! Senza neanche pensarci due volte", perchè "così l'Italia inizierà di nuovo ad avere uomini e non fighettini rammolliti, che vivono di cellulare e social!".

"Le donne -le risponde a stretto giro Michael Moschini- ovviamente sono d'accordo visto che loro non l'hanno mai fatto". Un utente che si firma 'Per aspera ad astra' contesta invece che il servizio militare obbligatorio possa essere una scuola di dovere civico: "Si vede -scrive rivolgendosi al leader leghista- che lei non ha idea di cosa sia la leva militare.... scuola per eccellenza di come evitare i propri doveri e fabbrica di fannulloni..."