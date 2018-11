Sondaggi, giù Pd e 5 Stelle: quanto perdono in una settimana

Nuovo tonfo dei 5 Stelle dopo il caso delle assunzioni in nero del padre del vicepremier. Ma va male anche il Pd che tra alti e bassi non riesce proprio a risalire la china. I sondaggi di Index Research per Piazza Pulita stimano il M5s al 25% dei voti (-0,9 rispetto alla settimana scorsa) e il Pd al 17,5 (- 0,6). Forza Italia cresce, anche se di poco, e guadagna lo 0,1 per cento rispetto alla settima scorsa (7,3%).

Anche Fratelli d’Italia, al 4%, è in leggera risalita. La vera notizia però è che la Lega fa un balzo dell’1,2 % in una settimana. Il consenso (ovviamente virtuale) del partito di Salvini si attesta ormai al 34,5%. Un sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7 aveva invece stimato il Carroccio al 31,5%, in calo di 1,2 punti. I dati di quest’ultimo sondaggio si riferiscono però a lunedì scorso

Come stanno allora le cose? Al di là delle piccole variazioni che possono esserci tra un istituto di sondaggi e l’altro, la tendenza in atto è molto chiara: la Lega viene data ormai stabilmente sopra al 30%, i 5 Stelle continuano a perdere consensi, il Pd si attesta tra il 17 e il 18% comunque al di sotto del risultato (già di per sé molto negativo) del 4 marzo. E' vero inoltre che il consenso dell'area di governo si mantiene molto alto (59,5%), ma ciò è dovuto essenzialmente all'ascesa di Salvini e del Carroccio.

Sondaggi, indecisi ago della bilancia

Come sempre la differenza la faranno gli indecisi. Già, chi sono costoro? Index Research ha provato ad indagare. Il 40% di chi oggi non sa chi votare si dichiara di sinistra, il 16,3% di destra e il 14% di centro. Quasi uno su tre non ha collocazione politica. Dunque sia il Pd che i 5 Stelle potrebbero recuperare qualcosa da questo bacino elettorale.

A patto però di invertire la rotta. Il 32,7% degli indecisi alle ultime elezioni ha votato Forza Italia. Questo però non deve stupire se pensiamo che Fi è il partito che dal 4 marzo ad oggi ha fatto registrare il tonfo più clamoroso.

(Infografiche dal profilo Twitter di Piazza Pulita)