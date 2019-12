Taglio dei parlamentari, la riforma bloccata dal referendum

Ci sarà un referendum sul taglio dei parlamentari. È stata infatti raccolta la 64esima firma necessaria per indire la consultazione che dovrà confermare la riforma costituzionale.

Con il referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, ci si esprime sul confermare o meno una legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi. Prescinde dal quorum, per cui conterà la maggioranza dei voti regolarmente espressi dalla maggioranza degli italiani che si recheranno alle urne.

Taglio dei parlamentari, consultazione senza quorum

Con l'attivazione della procedura referendaria non può entrare in vigore la norma approvata che taglia del 30 per cento il numero dei parlamentari che tra Senato e Camera sono 951 (con i senatori a vita), un numero decisamente abnorme rispetto agli altri Stati europei.

"Così capiremo se arriveranno una buona legge elettorale e i correttivi istituzionali che la maggioranza si è impegnata a introdurre. E l`ultima parola spetterà ai cittadini" annuncia su Twitter il senatore del Pd Tommaso Nannicini, uno dei proponenti dell'iniziativa insieme ai senatori Cangini e Pagano.

Al Senato abbiamo appena raccolto la 64esima firma per indire un referendum sul taglio dei parlamentari. Così capiremo se arriveranno una buona legge elettorale e i correttivi istituzionali che la maggioranza si è impegnata a introdurre. E l’ultima parola spetterà ai cittadini — Tommaso Nannicini (@TNannicini) December 18, 2019

Promotore del referendum contro il taglio del numero dei parlamentari è stato il vicepresidente della Fondazione Einaudi, Davide Giacalone che bolla come demagogica la riduzione dei parlamentari: "Per un minimo il taglio dei costi, si taglia la rappresentatività."

Al momento il rapporto tra parlamentari eletti e abitanti in Italia è di 1 eletto ogni 64mila persone, con la prevista riforma il rapporto salirebbe ad un eletto ogni 101mila persone. A solo titolo di confronto la Germania ha un rappresentante ogni 116.855 cittadini.

Quanto alla questione dei conti: il taglio dei parlamentari produrrebbe un risparmio annuo pari ad appena 3,12 euro a famiglia, ossia 1,35 euro a cittadino.