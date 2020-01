Aereo scarica carburante su una scuola elementare prima dell'atterraggio

Un episodio grave, sul quale la Federal Aviation Administration ha fatto sapere di aver avviato un'indagine per fare piena chiarezza. Un aereo di linea è stato costretto a tornare all'aeroporto di Los Angeles pochi minuti dopo il decollo, a causa di un problema meccanico. Atterragio d'emergenza. In quei minuti, prima di toccare la posta, ha scaricato parte del suo carburante su un'area abitata. Decine di feriti, non gravi.

Los Angeles, aereo scarica carburante su zona abitata

Le persone colpite sarebbero 60 circa secondo i media locali, 20 delle quali bambini si una scuola elementare. Tutti i feriti non sono gravi e hanno sofferto soprattutto di forti forme di irritazione agli occhi.

Il volo Delta era partito dall'aeroporto internazionale della metropoli californiana. Il velivolo, come ha comunicato la compagnia stessa e come ricostruito anche dalla Cnn, è poi riuscito ad atterrare in tutta sicurezza. La decisione di scaricare parte del carburante sarebbe stata presa per per ridurre il peso dell'aereo prima dell'atterraggio, scrive il Los Angeles Times.