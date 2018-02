Rassegna / Italia

Alitalia, salta (per ora) la cessione: "Offerte non all'altezza". Colpa (anche) delle elezioni

Il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio spiega come al momento non ci siano le condizioni per una vendita della compagnia aerea. Il ministro Calenda aveva già annunciato come le imminenti elezioni avessero provocato una stop alle trattative