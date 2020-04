"In 40 metri quadri con 4 figli: non abbiamo soldi per la spesa". I lettori di ParmaToday rispondono così

"Aiutateci, non sappiamo come comprarci da mangiare. Vivo con i miei quattro bambini, il più grande ha 4 anni, all'interno di un monolocale da 40 metri quadrati e pago 700 euro di affitto". Questo l'appello lanciato giorni fa su ParmaToday da una ragazza di 26 anni.

"In tempi in cui bisogna rimanere all'interno della propria abitazione - spiegava la 26enne - per noi la situazione si è aggravata. Mio marito ha perso il lavoro a gennaio, non ne ha subito trovato un altro. Con l'emergenza coronavirus, poi, non è stato possibile, per lui, continuare a cercarlo".

A poche ore dalla pubblicazione dell'articolo in tanti si sono già fatti avanti per aiutare la famiglia della 26enne. L'altro ieri sono arrivati i primi aiuti, sotto forma di borse piene di generi alimentari: latte, brioche, pollo, verdura, pannolini per i bambini e altri beni indispensabili. La gara di solidarietà sta proseguendo anche in queste ore. Piccoli gesti concreti che però per chi è in diffcoltà vogliono dire molto. A volte tutto.