Rubano 18 vestiti, arrestate le gemelle attrici di "Come un gatto in tangenziale"

Nei guai le due gemelle Giudicessa, Valentina e Alessandra. Le attrici, 39enni, conosciute al grande pubblico per il film "Come un gatto in Tangenziale", sono ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato: avrebbero rubato 18 vestiti per quasi 5 mila euro: lo scrive RomaToday.

Era il 13 dicembre del 2018: le gemelle si erano recate in un noto negozio di viale Europa, quartiere Eur. Dopo aver distratto la commessa, avevano portato via vari capi di vestiario sottraendoli dagli scaffali e dai cassetti dell’attività commerciale per poi nasconderli sotto la gonna. Le due riuscivano così, nel giro di pochi minuti, ad impossessarsi di 18 articoli di maglieria per un valore di 4.790 euro.

Furto in un negozio di abbigliamento: Valentina e Alessandra Giudicessa ai domiciliari

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Vincenzo Barba, sono iniziato subito dopo la denuncia del commerciante. I video delle telecamere di sorveglianza avrebbero permesso di riconoscere e identificare le responsabili del furto. Dopo la notifica del provvedimento, Valentina e Alessandra sono state accompagnate in caserma e successivamente presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Le gemelle, che nel film di Riccardo Milani nel quale recitano insieme ad Antonio Albanese e Paola Cortellesi interpretano curiosamente proprio due taccheggiatrici, vantano comparsate anche in 'Avanti un altro'.