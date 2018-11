Perde il lavoro e investe la liquidazione in droga da spacciare: arrestato

A ventidue anni è rimasto disoccupato e ha "investito" la liquidazione ottenuta dalla ditta con cui fino a qualche giorno prima aveva lavorato come magazzinere in droga da spacciare.

Come scrive La Provincia di Cremona, M.E., cremonese classe 1996, è stato però sorpreso dai carabinieri e arrestato in flagranza di reato per "detenzione ai fini di spacci di sostanze stupefacenti". I militari lo hanno fermato durante un controllo stradale in via Dante Ruffini: sotto il sedile della sua auto c'erano diversi quantitativi di sostenze stupefacenti. I carabinieri hanno rinvenuto poi sostenze stupefacenti anche in casa di M.E.