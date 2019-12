Berlusconi ai tifosi: "Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a put..."

Silvio Berlusconi ha seguito il suo Monza in trasferta a Olbia, insieme ad Adriano Galliani. La squadra brianzola, prima in classifica, ha battuto la squadra di casa per 3 a 0 e l'ex presidente del Consiglio, evidentemente soddisfatto, al termine del match si è intrattenuto con alcuni tifosi sardi.

Berlusconi ai tifosi: "Vi devo salutare perché devo andare a put..."

Berlusconi, numero uno del club biancorosso, ha scherzato con i supporter dell'Olbia, che lo hanno un po' "provocato" sul tema prostituzione, e al momento di congedarsi si è lasciato andare ad una battuta sopra le righe: "Battiamo anche questo Milan. Ma ora scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a put...", scatenando le risate dei presenti.