Brennero, violenta esplosione in un supermercato: "Molte persone coinvolte"

Un'esplosione ha letteralmente cancellato un supermercato a St. Jodok am Brenner. Come confermato dalle autorità locali diverse persone risultano coinvolte nel crollo della struttura. In corso una vasta operazione di soccorso dei vigili del fuoco.

I quotidiani locali di lingua austriaca riferiscono come all'origine dell'esplosione vi sia una perforazione di una condotta del gas. Secondo il quotidiano Tiroler Tageszeitung sarebbero nove le persone ferite, ma per fortuna nessuna risulta grave.

I feriti sono stati inizialmente curati nel locale campo sportivo per poi essere trasferiti ad Innsbruck o ad Hall. Una persona risulterebbe sepolta sotto le macerie.