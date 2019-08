Sopravvissuta dopo essere stata lanciata da auto in corsa sulla superstrada, cagnolina ora cerca casa

Cerca casa la piccola Keira, una cagnolina di sette/otto mesi sopravvissuta dopo essere stata lanciata da un’auto in corsa su una strada a scorrimento veloce tra Benevento e Ceppaloni.

A notare la scena, sbalorditi, sono stati due ragazzi che per salvare lei non sono riusciti a prendere il numero di targa della macchina. Keira è un incrocio con un Rottweiler ma è di stazza molto più piccola. Tenerissima, già sverminata, vaccinata e “microchippata”, va d’accordo con gli altri cani e la sezione di Benevento della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha condiviso le sue foto su Facebook per trovarle una nuova famiglia (Keira si trova a Benevento ma è adottabile anche al centro e nord Italia a seguito di preaffido).

“Due ragazzi - spiega all'Adnkronos Marco Castaldi della Lega nazionale per la difesa del cane, sezione Benevento - stavano viaggiando su quella strada quando hanno visto, all'improvviso, lanciare la cagnetta dall'auto. Oltre allo spavento e all'incredulità per la scena a cui stavano assistendo, per poco non hanno rischiato di investirla. Si sono precipitati a salvarla e, nel farlo, non sono riusciti, purtroppo, a prendere la targa dell’auto”.

“L’hanno tenuta con loro una notte. Adesso è con noi e cerca un'adozione. Per fortuna, nel 'lancio' non ha riportato ferite, né traumi. Sta bene. Nei prossimi giorni cercheremo di capire se è incinta”.

Keira è solo uno degli ultimi casi di abbandono di quattro zampe. Prima di lei un'altra cagnetta era stata lasciata legata vicino a un centro sportivo; un altro era stato trovato in via Vittime di Nassiriya stremato dal caldo e dalla sete; Angelina, come l'hanno ribattezzata i volontari della Lega del cane, cieca e anziana era stata abbandonata nelle campagne. “Sabato pomeriggio è partito un nostro cane per un'adozione - dice Castaldi - E, per uno a cui abbiamo trovato una famiglia, undici sono stati quelli abbandonati e recuperati in soli in tre giorni. È davvero una situazione drammatica, alla quale riusciamo a far fronte con enormi difficoltà”.