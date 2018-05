"Mia figlia di 5 anni, disabile per l'asma, costretta a vivere in una casa popolare con la muffa"

Da due anni Valentina Estasi lotta per garantire un futuro migliore a sua figlia. La bambina ha cinque anni ed è affetta da asma bronchiale poliallergico, certificata disabile e invalida, e Valentina non vuole più farla vivere in una casa dove sono presenti muffe nelle stanze, come quelle della casa popolare in cui vivono in via Toscana, a Parma.

"Questo non è un'ambiente sano per mia figlia e probabilmente non lo è mai stato", racconta Valentina a Christian Donelli di ParmaToday. "Vivo qui da sempre e anch'io da bambina ho sofferto di asma bronchiale ed avevo bisogno dell'ossigeno per respirare meglio: non mi ricordo interventi per rendere sano l'ambiente abitativo".

La lotta di Valentina inizia due anni fa: nel 2016 il Centro di Pneumologia certifica l'asma bronchiale pluriallergico per la figlia, che è già stata ricoverata quattro volte per polmoniti e focolai.

La bimba, del resto, trascorre molte ore all'interno dell'abitazione perchè costretta dalle sue condizioni di salute. "Mia figlia non può frequentare l'asilo e non può andare al parco se ci sono tanti bambini, è allergica ai piumini e non può uscire se ci sono i pollini vive in casa tantissime ore durante la giornata: per questo motivo la casa deve essere sana e non con la muffa. Io chiedo semplicemente un'ambiente sano per lei dove può avere un futuro sicuro".

Per questo Valentina si è rivolta all'Acer, l'Azienda Casa Emilia-Romagna, per chiedere un cambio casa per motivi di salute o in alternativa almeno una sanificazione dell'ambiente.

"Dopo l'ultima assemblea dove ho mostrato tutta la mia rabbia e ho minacciato di fare causa al prossimo ricovero della bambina, ho ottenuto una risposta: la sanificazione avverrebbe con la sostituzione di due infissi e chiamando un imbianchino. Questa non è una vera sanificazione: così mia figlia continuerebbe a vivere in un'ambiene non sano".