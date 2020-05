Coronavirus, via alla nuova fase: "I contagi aumenteranno di sicuro, ma evitare i focolai"

"Le infezioni aumenteranno di sicuro, ma dobbiamo tenerle sotto controllo". Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato lunedì mattina la propria ricetta per continuare a "governare" l'emergenza coronavirus, proprio nel giorno in cui in Lombardia - come nel resto del Paese - riaprono bar, ristoranti, negozi e cadono quasi tutti i divieti di spostamento per i cittadini.

Il numero uno del Pirellone, intervistato da Mattino 5, non ha fatto troppi giri di parole: "Io credo che il principale controllo debba arrivare dai cittadini. I cittadini devono rendersi conto che questi passi avanti che stiamo facendo sono dovuti alla disponibilità dei medesimi cittadini in questi mesi a rinunciare a una parte delle loro libertà - ha detto -. Oggi hanno riacquisito un po' di questa libertà ma se vogliono mantenerla devono continuare a rispettare quelle regole che consentono di tenere lontano da noi il virus".

Il rischio, però, c'è ed è concreto: "È un momento delicato - ha ammesso Fontana -. Il lavoro più importante sarà il monitoraggio, tenere sotto controllo il più possibile tutte le persone che in qualche modo sono toccate dal virus, dobbiamo impedire che possa ricominciare a correre. Le infezioni aumenteranno di sicuro, perché più c'è contatto fisico e più aumenteranno - ha sottolineano il governatore -, ma noi dobbiamo tenerle sotto controllo, dobbiamo evitare che si diffondano in maniera controllata, che nascono nuovi focolai. Questo è quello che dovremo fare con grande attenzione". E per farlo Fontana ha chiesto aiuto a tutti, soprattutto in tema di controlli: "Credo ci debba essere massima collaborazione da parte delle forze dell'ordine, da parte della polizia locale - ha auspicato -. Ci deve essere dato un grande aiuto dai sindaci, che in questa fase si sono dimostrati collaborativi".