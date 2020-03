Coronavirus, le persone sono chiuse in casa: la polizia improvvisa un concerto

In un momento in cui la maggior parte delle persone si trova chiusa in casa a causa dell'emergenza coronavirus, basta un piccolo gesto per regalare un sorriso.

Ogni iniziativa, nel rispetto delle misure, è vista di buon grado, come il concertino improvvisato dai poliziotti per i residenti in isolamento ad Algaida, nei pressi di Palma di Maiorca, in Spagna. Come racconta il Diario de Mallorca, alcune pattuglie si sono fermate ne delle abitazioni con le sirene accese, attirando l'attenzione delle persone nei palazzi.

Poi hanno imbracciato gli strumenti e hanno chiesto: "Avete voglia di cantare con noi?", prima di intrattenere tutti con una popolare canzone per bambini dal titolo "En Joan petit quan balla". Le immagini sono diventate immediatamente popolari sui social, con migliaia di condivisioni tra Twitter e Facebook.