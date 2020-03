"Le donne devono avere sei figli a testa"

Le donne del Venezuela devono avere sei figli a testa "per il bene del Paese". Lo ha sottolineato il presidente Nicolas Maduro durante un evento televisivo per promuovere un piano nazionale di assistenza sanitaria.

Il dittatore sudamericano Maduro ha dato istruzione alla donne di "partorire e partorire". "Che Dio ti benedica per aver dato la vita a sei bambine e bambini", ha dichiarato Maduro a una donna che ha partecipato all'evento, "Ogni donna dovrebbe avere sei figli per il bene del Paese".

Nel Paese spaccato da un'aspra lotta per il potere la crisi economica ha provocato gravi carenze di cibo e farmaci. Tra il 2013 e il 2018, il 13 per cento dei bambini venezuelani soffriva di malnutrizione, secondo l'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia).

In Venezuela il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, è considerato il leader legittimo da oltre cinquanta nazioni ma Maduro gode del sostegno dell'esercito venezuelano, ed è rimasto però al potere.