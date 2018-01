Falò per festeggiare l'Epifania, i livelli di Pm 10 si impennano: raffica di chiamate al 115 e 118

Centrali operative dei vigili del fuoco e del 118 prese d'assalto tra venerdì sera e sabato mattina a causa del forte odore di bruciato, una vera e propria cappa di polveri sottili e fumo sul Veneziano, che ha generato preoccupazione segnalate dai cittadini, dopo i falò e i panevin accesi per festeggiare l'Epifania. In alcuni casi residenti hanno accusato anche lievi difficoltà respiratorie, scrive VeneziaToday.

I livelli di concentrazione dell'inquinamento nell'aria, misurati dalle centraline Arpav in Rio Novo, in via Beccaria e alla Bissuola nelle ultime 48 ore, mostrano un'impennata dei valori, con parametri di pm10, in microgrammi su metro cubo, superiori ai 200, dove una qualità accettabile starebbe sotto ai 50.

Condizioni atmosferiche

E il tempo in Regione non aiuta, viste le nebbie e foschie, specie nelle ore più fredde, che tendono a trattenere le polveri sottili in atmosfera. Per la giornata di sabato non sono previste piogge nel Veneziano, mentre domenica il cielo sarà coperto ma qualche precipitazione potrebbe arrivare solo verso il tardo pomeriggio.

Sambo e Baglioni (Pd): "Misure immediate a tutela della salute"

"Oggi è una giornata drammatica per la qualità dell'aria del territorio comunale - scrivono la consigliera comunale del Pd, Monica Sambo e il componente della segreteria comunale del Pd, Alessandro Baglioni - con livello di Pm10 che ha raggiunto i 254 µg/m³ alla stazione del parco Bissuola e i 234 µg/m³ in rio Novo. Si tratta di valori superiori di 4-5 volte i limiti di legge. La preoccupazione è ancora più alta considerando che questa sera sono in programma numerosi falò dell'epifania (panevin), diversi patrocinati dal Comune di Venezia, che comporteranno nuove emissioni di polveri sottili. Chiediamo al Sindaco misure immediate a tutela della salute pubblica".