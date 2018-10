Va a nuotare e rimane infettato dall'ameba mangia-cervello: Fabrizio muore a 29 anni

Un ragazzo di 29 anni, Fabrizio Stabile, è morto dopo essere stato infettato dal parassita Naegleria Fowleri, noto anche come "ameba mangia cervello", scrive il New York Times.

Stabile, orginario di Ventnor, nel New Jersey, si è sentito male improvvisamente qualche giorno fa, il 16 settembre, mentre tagliava il prato davanti casa sua. Inizialmente è stato colpito da forti mal di testa, poi il dolore è andato aumentando e non è stato più in grado di parlare.

In ospedale i medici lo hanno inizialmente curato per meningite batterica. Le analisi hanno poi rivelato invece che era stato infettato dal parassita, ma ormai non c'era più niente da fare ed è morto il 21 settembre.

Nei giorni precedenti alla morte, Stabile era stato in un parco acquatico, il BRS Cable Park and Surf Resort a Waco, nel Texas. Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha già avviato i controlli, raccogliendo campioni d'acqua. Quello di Fabrizio Stabile è il primo caso di infezione registrato negli Stati Uniti dal 2016, come ha reso noto la dottoressa Jennifer Cope, un'epidemiologa del CDC.

Naegleria Fowleri, la "ameba mangia cervello"

La Naegleria Fowleri è un parassita che vive in acqua dolce a temperature variabili e può causare nell'uomo la la meningoencefalite amebica primaria (PAM o PAME), che colpisce il sistema nervoso centrale: il decorso della malattia è estremamente rapido e può condurre alla morte nell'arco di una settimana. Solitamente entra attraverso il naso e si fa strada fino al cervello. Le infezioni avvengono solitamente nei laghi e nei fiumi. Una volta arrivata al cervello, l'ameba distrugge i tessuti. I sintomi, chiarisce la dottoressa Cope, sono principalmente mal di testa, nausa, vomito e stato di confusione.