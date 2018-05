La famiglia dei record aspetta il 21esimo figlio: "E' una bambina"

Sono veramente la famiglia dei record: dopo venti figli, Noel e Sue Radford hanno annunciato di essere in attesa di una bambina. Nel Regno Unito i signori Radford sono famosi, grazie anche all'utilizzo dei social per raccontare la straordinaria quotidianità di casa loro, insieme ai figli Chris, Sophie, Chloe, Jack, Daniel, Luke, Millie, Katie, James, Ellie, Aimee, Josh, Max, Tillie, Oscar, Casper, Hallie, Phoebe, and Archie.

Su Instagram la signora Radford, 42 anni, ha pubblicato la foto dell'ecografia che mostra il nuovo arrivato e su Youtube ha postato il video del momento in cui lei e il marito, 46 anni, hanno rivelato ai figli più piccoli il sesso del nascituro: tanti coriandoli rosa per annunciare l'arrivo di una femminuccia.

"Siamo ansiosi di dare il benvenuto alla bambina nella nostra famiglia", ha scritto la signora Radford. La piccola nascerà a novembre.

La famiglia vive in una grande casa a Morecambe, nel Lancashire: insieme spendono più di 300 euro a settimana per fare la spesa e consumano più di 10 litri di latte ogni giorno, tre liti di succo di frutta e tre scatole di cereali ogni giorno.

Sue Radford è rimasta incinta per la prima volta a 14 anni. Lei e Noel decisero di tenere il bambino nonostante fossero entrambi molto giovani. Sono anche diventati nonni: la prima figlia Sophie ha avuto a sua volta dei bambini. Dal 1999 la coppia gestisce una panetteria a Heysham.