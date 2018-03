Febbre di Lassa, 110 morti dall'inizio dell'anno: "Il virus si sta diffondendo rapidamente"

La febbre di Lassa ha causato 110 morti in Nigeria dall'inizio del 2018, su 353 casi confermati, stando all'ultimo bilancio diffuso dalle autorità sanitarie locali.

Virus in molti Stati della Nigeria

La settimana scorsa, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) aveva riferito di 72 decessi su 317 casi confermati. Il virus è stato individuato in 18 dei 36 Stati della Nigeria, ma la più alta concentrazione è nello Stato meridionale di Edo, area endemica del virus, secondo il Centro nazionale nigeriano di controllo delle epidemie.

Febbre di Lassa: che cos'è

L'Oms descrive la febbre di Lassa come un'infezione virale appartenente alla stessa famiglia dei virus di Marburg ed Ebola. La febbre di Lassa prende il nome dalla città nigeriana in cui, nel 1969, due infermiere missionarie morirono a causa di questa malattia, fino a quel momento sconosciuta. L’agente eziologico è un virus a Rna appartenente alla famiglia degli Arenaviridae, diffuso prevalentemente in Africa, il cui serbatoio principale sono i roditori.

Come si trasmette il vrius

La trasmissione avviene attraverso il contatto diretto con sangue, urina, feci o altri liquidi biologici della persona malata. Nell’80% dei casi, la febbre di Lassa è una patologia lieve o addirittura asintomatica, ma può presentarsi come malattia sistemica grave nel restante 20%. Nelle zone dove la malattia è endemica (principalmente in Africa occidentale), la prevenzione dell’infezione consiste essenzialmente nell’adozione di norme igieniche che riducano l’accesso dei roditori nelle case.

"Il virus si sta diffondendo rapidamente" scrive la BBC.