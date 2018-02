Cerca il suo gatto e lo trova impiccato a pochi passi da casa: "Vigliacchi"

Quando si è svegliata e ha cercato il suo gatto, si è trovata di fronte un macabro spettacolo.

A Malocco, frazione di Lonato, una donna domenica mattina è uscita per cercare il suo gatto “Metti”, un soriano di circa due anni, e l'ha trovato morto impiccato ad un albero a poche decine di metri da casa.

Ha chiamato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri: per il gattino purtroppo non c'era più niente da fare. La proprietaria è ancora in stato di shock, ma ha trovato la forza di raccontare su Facebook quanto accaduto: “Sei un vigliacco - scrive in un 'post' -. Mi hai impiccato il gatto, avendo solo tre zampe (una gli era stata amputata in passato, ndr), non poteva nemmeno difendersi. Ti auguro tutto il male di questo mondo: hai fatto soffrire tutti noi. Metti faceva parte della famiglia, riposa in pace piccola anima e crepi chi ha fatto questo!”