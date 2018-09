Ponte Morandi, Gianluca il superstite diventa papà: "Ha lottato per lui"

"Quando Pietro sarà grande, gli dirò che il 14 agosto 2018 ha salvato suo papà, dandogli la forza di rimanere aggrappato", raccontava a GenovaToday Giulia Organo, la compagna di Gianluca Ardini, rimasto aggrappato al proprio furgone dopo un volo di 40 metri in seguito al crollo del ponte Morandi.

Ardini in seguito era stato salvato dai vigili del fuoco ed era potuto tornare da Giulia, incinta all'ottavo mese. Ieri la ragazza ha dato alla luce il figlio Pietro.

Anche la volontà di veder nascere il proprio bambino ha spinto Gianluca a sopravvivere. Quelli di un mese fa sono stati momenti molto duri per la ragazza e il bambino che portava dentro di sè: fino alle 15, Giulia non ha avuto notizie del compagno, ed era disperata. "Quando il telefono poi è squillato non ho avuto il coraggio di rispondere, lo ha fatto mia mamma, e quando ho sentito che Gianluca era vivo sono crollata e mi hanno ceduto le gambe. Mio papà mi ha preso al volo".

E il fiocco azzurro è arrivato, per uno strano scherzo del destino, proprio il giorno prima della tragica ricorrenza: un momento felice che squarcia la tristezza, con la vita che, nonostante tutto, va avanti, e supera la tragedia.