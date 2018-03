Giornalista ucciso in Slovacchia: rilasciati sette italiani

Sono stati rilasciati nella notte i sette cittadini italiani arrestati dalla polizia slovacca nell’ambito delle indagini sull’omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. A riferirlo è il quotidiano tvnoviny.sk, citato anche dall'agenzia di stampa ceca Ctk. Secondo quanto si legge, i sei italiani sono stati rilasciati fra le 23 di ieri e l’una di questa notte.

Nell’ambito delle indagini per l’uccisione del reporter, oltre all’imprenditore calabrese Antonino Vadalà, finito in manette assieme al fratello Bruno e un cugino, Pietro Catroppa, erano stati fermati altri quattro italiani di cui il sito di notizie del quotidiano Sme riporta i nomi e l’iniziale dei cognomi: Sebastiano V,, Diego R., Antonio R., Pietro C.

Si tratterebbe di membri delle quattro famiglie in odor di ‘Ndrangheta che compaiono nel reportage di Kuciak pubblicato postumo e nel mirino ora degli inquirenti: Vadalà, Cinnante, Roda e Catroppa, operanti principalmente nel settore agricolo, proprietarie di decine di aziende, con un patrimonio di decine di milioni di euro e che percepiscono sostegni dai fondi Ue per centinaia di ettari di terreno.